Главный тренер «Енисея-СТМ» Первухин: «Финальный матч будет очень серьезным и тяжелым, у Пензы есть амбиции»

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин поделился мыслями о предстоящем финале чемпионата России по регби.

«Не рассматриваю этот матч отдельно, он — венец годовой работы. Матч за звание чемпиона — то, к чему мы стремимся, к чему готовимся, чего стараемся достичь. Наш соперник — команда, которая в сезоне, как и мы, проиграла только однажды. Что говорит о возросшем уровне «Локомотива», о стабильности. Сегодня — это равноценный конкурент «Енисея-СТМ», команда с двумя составами, достаточно качественно идущая по нашим следам. У них есть амбиции. Это будет хороший матч, достойный финала, очень серьезный и тяжелый. Но мы, конечно, рассчитываем победить», — приводит «РБ Спорт» слова Первухина.

В финале чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» встретится с пензенским «Локомотивом». Матч пройдет 18 июня в Красноярске.