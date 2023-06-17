Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Игры
Главная
Регби

Сегодня, 17:12

Главный тренер «Енисея-СТМ» Первухин: «Финальный матч будет очень серьезным и тяжелым, у Пензы есть амбиции»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин поделился мыслями о предстоящем финале чемпионата России по регби.

«Не рассматриваю этот матч отдельно, он — венец годовой работы. Матч за звание чемпиона — то, к чему мы стремимся, к чему готовимся, чего стараемся достичь. Наш соперник — команда, которая в сезоне, как и мы, проиграла только однажды. Что говорит о возросшем уровне «Локомотива», о стабильности. Сегодня — это равноценный конкурент «Енисея-СТМ», команда с двумя составами, достаточно качественно идущая по нашим следам. У них есть амбиции. Это будет хороший матч, достойный финала, очень серьезный и тяжелый. Но мы, конечно, рассчитываем победить», — приводит «РБ Спорт» слова Первухина.

В финале чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» встретится с пензенским «Локомотивом». Матч пройдет 18 июня в Красноярске.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-pervuhin-nadeemsya-pobedit-v-finale-budet-tyazhely-j-match/
регби
0
Читайте также
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Показался закрытым человеком». Василий Артемьев рассказал о работе с Моргенштерном
Новости
RSS RSS
Все новости