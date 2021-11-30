Джонс покинул пост главного тренера сборной России по регби
13:23
Главный тренер сборной России Лин Джонс на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) объявил о том, что покидает свой пост.
«Я покидаю сборную России. Я еще в сентябре уведомил об этом федерацию. Мне жаль, что я не смог оставить национальную команду на более высоком месте. На это были объективные причины», — приводит ТАСС слова Джонса.
Специалист из Уэльса стал главным тренером сборной России 3 августа 2018 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате Европы — 2019.
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