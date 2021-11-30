Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Новости   //    Регби

Джонс покинул пост главного тренера сборной России по регби

13:23

Главный тренер сборной России Лин Джонс на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) объявил о том, что покидает свой пост.

«Я покидаю сборную России. Я еще в сентябре уведомил об этом федерацию. Мне жаль, что я не смог оставить национальную команду на более высоком месте. На это были объективные причины», — приводит ТАСС слова Джонса.

Специалист из Уэльса стал главным тренером сборной России 3 августа 2018 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате Европы — 2019.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13065739

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Всех бесит не поражение Левандовски, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой
В ГД назвали преждевременными «волнения» Украины из-за транзита газа
0