Алексеенко назначен главным тренером женской сборной России по регби-7
13:03
Российский специалист Александр Алексеенко занял пост главного тренера женской сборной России по регби-7. Решение было принято высшим советом Федерации регби России.
«Считаю, что назначение правильное, своевременное и обоснованное», — сказал заместитель председателя высшего совета Федерации регби России Кирилл Яшенков.
Ранее специалист был исполняющим обязанности главного тренера после ухода Андрея Кузина.
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