Австралийские регбисты отказались выходить на поле в форме с ЛГБТ-символикой

Семь игроков Национальной регбийной лиги Австралии (NRL) отказались выходить на поле в футболках с ЛГБТ-символикой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт клуба «Мэнли Си Иглз», ведущие игроки команды — Джош Алоиай, Тоафофоа Сипли, Толутау Кула, Кристиан Туипулоту, Хаумоле Олакауату, Джейсон Сааб и Джош Шустер — отказались надевать футболки с радужной символикой, сославшись на свои религиозные и личные убеждения.

Председатель NRL Питер В'Ландис отказался осуждать спортсменов за данный поступок и отметил, что лига поддерживает равенство для всех.

«Мы должны уважать религиозные и культурные убеждения игроков. Они имеют полное право на свою позицию», — сказал В'Ландис.

Радужные линии появились на форме «Мэнли Си Иглз» перед началом нового сезона и должны свидетельствовать о поддержке ЛГБТ-сообщества и «инклюзивности клуба».