Звездный регбист отстранен на четыре года за допинг

Знаменитый английский регбист Крис Майор дисквалифицирован на четыре года после того, как был признан виновным в употреблении допинга и торговле запрещенными веществами.

Расследование дела шло почти три года, после того как полиция проинформировала антидопинговые органы о том, что 40-летний спортсмен пытался нелегально приобрести гормон роста, который входит в Запрещенный список ВАДА.

Майор является чемпионом Англии 2006 года в составе команды «Шаркс». Также он выступал за «Нортгемптон» и «Уоспс». В 2018-м Крис стал играющим тренером в команде первого дивизиона «Саутпорт», но после начала скандала с допингом подал в отставку. Четыре года дисквалификации — это очень жесткое наказание для регби, где многочисленные допинговые инциденты обычно заканчиваются отстранением на несколько месяцев.