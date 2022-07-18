Бывший регбист сборной Англии найден мертвым в отеле после экстремального секса

Бывший британский игрок в регби-лиг Рики Биби скончался при загадочных обстоятельствах во время отпуска во Флоренции.

В Италию 40-летний экс-спортсмен прибыл вместе с 43-летней спутницей. Пара ночевала в своем номере, а утром из него выскочила полуголая окровавленная женщина и принялась звать на помощь. Биби к тому моменту был уже мертв, а его спутницу госпитализировали с мелкими травмами. В настоящее время полиция проводит расследование, однако известно, что посторонние в номер не проникали. Рабочая версия — пара занималась «экстремальным сексом», в результате которого что-то пошло не так.

Биби отыграл 11 сезонов в различных британских командах и завершил карьеру из-за травмы в 2012 году. За плечами Рики — три матча за основную сборную Англии.