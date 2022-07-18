Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Главная
Регби

Сегодня, 06:59

Бывший регбист сборной Англии найден мертвым в отеле после экстремального секса

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в
Рики Биби.
Фото Reuters

Бывший британский игрок в регби-лиг Рики Биби скончался при загадочных обстоятельствах во время отпуска во Флоренции.

В Италию 40-летний экс-спортсмен прибыл вместе с 43-летней спутницей. Пара ночевала в своем номере, а утром из него выскочила полуголая окровавленная женщина и принялась звать на помощь. Биби к тому моменту был уже мертв, а его спутницу госпитализировали с мелкими травмами. В настоящее время полиция проводит расследование, однако известно, что посторонние в номер не проникали. Рабочая версия — пара занималась «экстремальным сексом», в результате которого что-то пошло не так.

Биби отыграл 11 сезонов в различных британских командах и завершил карьеру из-за травмы в 2012 году. За плечами Рики — три матча за основную сборную Англии.

2
2
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
Любимый ученик Хабиба наконец получил чемпионский бой в UFC. Какие шансы у Махачева против Оливейры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мужская команда ЦСКА не примет участия в чемпионате и Кубке России по регби сезона-2022/23
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости