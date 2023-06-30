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Артемьев считает, что российские регбисты вернутся на международные турниры через 6-7 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев считает, что российские регбисты с высокой вероятностью вернутся к выступлению на международных соревнованиях через шесть-семь лет.

«Мы готовим команду к 2030-2031 году. Потому что шесть-семь лет, которые остались, являются нормальным циклом для подготовки высококлассного игрока. Мы не сомневаемся, что через шесть-семь лет мы будем точно играть на крупнейших международных соревнованиях. У нас вся базовая система создана как цикл непрерывной подготовки, начиная от детей шести — восьми лет, далее к юношам, студенческим командам, федеральным лигам и национальным чемпионатам — в интересах сборной. Ребята должны расти и выигрывать крупные международные соревнования. И они есть и будут, не сомневаюсь в этом, они будут и через год-два. Понятно, что это могут быть азиатские страны, но это будут интересные противостояния», — приводит слова Артемьева ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18157501
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