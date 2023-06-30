Артемьев не видит положительных сдвигов в вопросе возвращения пива на стадионы

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев считает, что пока нет положительных сдвигов в вопросе возвращения продажи пива на стадионах.

«Спорт сегодня нуждается в поддержке, государство эту поддержку оказывает. Это было бы правильным решением с точки зрения многих федераций. Но в ближайшее время не ожидаю положительной динамики», — цитирует Артемьева ТАСС.

Исполнительный комитет Всемирной федерации регби 1 марта 2022 года временно отстранил российскую сборную от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления.