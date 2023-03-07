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Сегодня, 10:30

Жуков заявил, что художественная гимнастика после отстранения Винер сделала шаг к пропасти

Алина Савинова
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о решении дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) отстранить главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях.

«Я расцениваю это как очередной пример вмешательства политики в спорт. Ирину Александровну [Винер] наказали за критику судейства на Олимпийских играх, которая была абсолютно справедливой. Тот вклад, который внесла Винер в развитие мировой художественной гимнастики, нельзя сравнить ни с чьим другим. Международная федерация гимнастики, отстранив год назад россиян от своих стартов, обрубила сук, на котором сама сидела. А после принятия решения о дисквалификации Винер был сделан еще один шаг к пропасти», — приводит ТАСС слова Жукова.

GEF отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года. Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию на международные турниры под эгидой федерации в статусе тренера, главы делеации или любой другой официальной роли.

Источник: https://tass.ru/sport/17210455
Александр Жуков
Ирина Винер-Усманова
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