Жуков заявил, что художественная гимнастика после отстранения Винер сделала шаг к пропасти

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о решении дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) отстранить главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях.

«Я расцениваю это как очередной пример вмешательства политики в спорт. Ирину Александровну [Винер] наказали за критику судейства на Олимпийских играх, которая была абсолютно справедливой. Тот вклад, который внесла Винер в развитие мировой художественной гимнастики, нельзя сравнить ни с чьим другим. Международная федерация гимнастики, отстранив год назад россиян от своих стартов, обрубила сук, на котором сама сидела. А после принятия решения о дисквалификации Винер был сделан еще один шаг к пропасти», — приводит ТАСС слова Жукова.

GEF отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года. Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию на международные турниры под эгидой федерации в статусе тренера, главы делеации или любой другой официальной роли.