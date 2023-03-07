Анцелиович — об отстранении Винер: «Были ситуации, когда отменялись решения этических комиссий»

Юрист Анна Анцелиович рассказала, как можно обжаловать отстранение главного тренера сборной России Ирины Винер от участия в международных турнирах.

«Есть две возможности обжаловать это решение. Первая — это обжалование в апелляционном трибунале фонда гимнастической этики (GEF). Второе — это обжаловать в спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Нарушение этического кодекса — это достаточно субъективная вещь. Одно дело, когда есть объективные параметры и установленный факт. Не добежал, не допрыгнул и так далее. Тут спорить тяжело. Другое дело, когда речь идет об оценке поведения — это всегда субъективно. Поэтому чем больше есть людей, которые оценивают это поведение, тем больше шанс подобрать арбитров, которым удастся с твоей точки зрения донести доводы. Были ситуации, когда отменялись решения этических комиссий», — цитирует Анцелиович Metrataings.ru.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года. Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию на международные турниры под эгидой федерации в статусе тренера, главы делегации или любой другой официальной роли.