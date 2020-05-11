«У меня не было ни одной куклы». Гимнастка Солдатова рассказала о своем детстве

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своем детстве.

— Самое лучшее, что вообще могло со мной случиться в жизни и в детстве, это художественная гимнастика, — приводит слова Солдатовой РИА Новости. — Это сделало мое детство. Поэтому все прекрасно.

— А как же поиграть в куклы?

— А у меня ни одной куклы не было!

— Серьезно?

— Вообще ни одной.

— А как такое возможно?

— Наша семья часто переезжала, и мы с братом не успевали заводить друзей. Лучшие друзья друг другу были мы сами (смеется). И я все время играла с братом в такие, скорее, мальчишеские игры. Или если это компании, друзья, то это его компании. Ну, то есть такое... я была пацанкой в детстве.

— Значит, вместо кукол солдатики и машинки?

— Да-да. У меня прошла закалка детством (смеется).