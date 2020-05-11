«У меня не было ни одной куклы». Гимнастка Солдатова рассказала о своем детстве
Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своем детстве.
— Самое лучшее, что вообще могло со мной случиться в жизни и в детстве, это художественная гимнастика, — приводит слова Солдатовой РИА Новости. — Это сделало мое детство. Поэтому все прекрасно.
— А как же поиграть в куклы?
— А у меня ни одной куклы не было!
— Серьезно?
— Вообще ни одной.
— А как такое возможно?
— Наша семья часто переезжала, и мы с братом не успевали заводить друзей. Лучшие друзья друг другу были мы сами (смеется). И я все время играла с братом в такие, скорее, мальчишеские игры. Или если это компании, друзья, то это его компании. Ну, то есть такое... я была пацанкой в детстве.
— Значит, вместо кукол солдатики и машинки?
— Да-да. У меня прошла закалка детством (смеется).
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