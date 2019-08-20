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Сестры Аверины вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

17:43
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Арина и Дина Аверины вошли в предварительный список участников чемпионата мира в Баку, информирует пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

В индивидуальных соревнованиях сборную России по решению тренерского штаба представят сестры Аверины и Александра Солдатова, в групповых соревнованиях — Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачева. Изменения в состав можно будет вносить до 28 августа.

Чемпионат мира пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.

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