Сестры Аверины вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

Арина и Дина Аверины вошли в предварительный список участников чемпионата мира в Баку, информирует пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

В индивидуальных соревнованиях сборную России по решению тренерского штаба представят сестры Аверины и Александра Солдатова, в групповых соревнованиях — Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачева. Изменения в состав можно будет вносить до 28 августа.

Чемпионат мира пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.