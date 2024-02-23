В Госдуме РФ считают, что Аверины после завершения карьеры сделают многое для российского спорта

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на завершение карьеры гимнасток Дины и Арины Авериных.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что гимнастки завершили карьеру.

«У них была очень яркая карьера. Сестры Аверины — это целая эпоха в российской художественной гимнастике. Мы благодарны им за все, что они сделали. Они мотивировали юных спортсменок. Низкий им поклон за то, что они совершили. Думаю, что они многое сделают как граждане России, пропагандирующие здоровый образ жизни. Надеемся на их активную гражданскую позицию. Я считаю, что они еще многое сделают для России и нашего спорта», — сказал Свищев «СЭ»

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в многоборье. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.