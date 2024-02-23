Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

23 февраля, 17:06

В Госдуме РФ считают, что Аверины после завершения карьеры сделают многое для российского спорта

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на завершение карьеры гимнасток Дины и Арины Авериных.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что гимнастки завершили карьеру.

«У них была очень яркая карьера. Сестры Аверины — это целая эпоха в российской художественной гимнастике. Мы благодарны им за все, что они сделали. Они мотивировали юных спортсменок. Низкий им поклон за то, что они совершили. Думаю, что они многое сделают как граждане России, пропагандирующие здоровый образ жизни. Надеемся на их активную гражданскую позицию. Я считаю, что они еще многое сделают для России и нашего спорта», — сказал Свищев «СЭ»

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в многоборье. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.

Арина Аверина
Дина Аверина
Дмитрий Свищев
5
Читайте также
Главная пара в керлинге: история любви Брызгаловой и Крушельницкого
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Откровенное интервью Евгении Канаевой о спорте и личной жизни [Соколиная охота]
Как болеют за российских гимнасток
Как готовится фестиваль "Алина"
Художественная гимнастика: встреча с чемпионками мира
Пресс-конференция Ирины Винер
Хуснутдинов продолжит карьеру в системе «Миннесоты»
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Определились все пары Кубка Гагарина-2024
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Московское «Динамо» — лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Гусев превзошел рекорд Мозякина по очкам
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Немов поддержал решение сестер Авериных завершить карьеру

Мамун убеждена, что у гимнасток Дины и Арины Авериных все получится после завершения карьеры
Новости
RSS RSS
Все новости