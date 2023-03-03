Международная федерация гимнастики одобрила смену спортивного гражданства гимнастки Симаковой

Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила смену спортивного гражданства бывшей спортсменки сборной России по художественной гимнастике Анастасии Симаковой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

Спортсменка сможет выступать за Германию с марта 2024 года, так как по правилам FIG смена спортивного гражданства становится действительной через год после принятия решения.

Симакова переехала в Германию летом 2022 года и получила гражданство этой страны.

Симаковой 18 лет. Летом 2019 года гимнастка выступала на первом в истории юниорском чемпионате мира, где завоевала две золотые медали.