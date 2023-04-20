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Сегодня, 19:32

Мельникова рассказала о собственной гимнастической школе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио в командном первенстве Ангелина Мельникова на премии SBA (Sport Business Awards), организованной при поддержке Министерства спорта России и ОКР, рассказала о собственной гимнастической школе.

«Уже привыкаю чувствовать себя руководителем собственной школы, — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой. — Мне очень нравится быть в этой роли. В целом, не сказала бы, что это очень сложно, но все-таки спортивный характер дает о себе знать и в обычной жизни. Конечно, у меня есть помощники — команда девочек из четырех человек. Вообще, задача нашего проекта — привить любовь к спорту через гимнастику. И не важно, в какой вид спорта в дальнейшем попадет ребенок. У нас не профессиональное направление. Больше оздоровительное, развлекательное. Если при отборе детишек наши тренеры увидят гимнастку или гимнаста, у которого есть способности к этому виду спорта, то они сразу же об этом говорят родителям. И этого ребенка предлагают водить в государственную школу, где есть профессиональное направление спортивной гимнастики», — приводит слова Мельниковой Sport24.

Он также заявила, что планирует проводить мастер-классы.

«Посмотрим, кто из ребят приедет. У нас запланировано 14 мероприятий, причем 6 мы уже провели. Мне бы очень хотелось открыть несколько школ в Воронеже, но пока что я начала с одной. Пока рано говорить об этом, а так есть в планах расширяться», — добавила Мельникова.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-04-20-melnikova-uzhe-privykayu-chuvstvovat-sebya-rukovoditelem-sobstvennoy-shkoly
Ангелина Мельникова
Художественная гимнастика
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