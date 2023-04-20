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Сегодня, 20:36

Мельникова рассказала, что не планирует завершать карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио в командном первенстве Ангелина Мельникова на премии SBA (Sport Business Awards), организованной при поддержке Министерства спорта России и ОКР рассказала, что не планирует завершать карьеру.

«Сейчас непросто искать мотивацию. Понимаю, что есть определенная ответственность. На меня смотрят детки, которые вдохновляются моими выступлениями, и я являюсь для них примером. Не могу просто так все оставить и уйти. Конечно, я с гордостью выступаю дальше», — приводит слова Мельниковой Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-04-20-melnikova-na-menya-smotryat-detki-ne-mogu-prosto-tak-vse-ostavit-i-uyti-ya-s-gordostyu-vystupayu-dalshe
Ангелина Мельникова
Художественная гимнастика
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