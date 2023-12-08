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Винер — о допуске россиян на Олимпиаду: «Нам такие унизительные условия неприемлемы»

Винер заявила, что условия МОК неприемлемы для участия россиян в Олимпиаде
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Я уже все сказала в октябре на заседании Совета по спорту при президенте, — цитирует Винер ТАСС. — Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы. Более того, во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду. В той же художественной гимнастике после запрета Европейского гимнастического союза мы лишились возможности бороться за единственную путевку весной следующего года».

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанных с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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