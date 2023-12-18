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Винер считает, что пропуск Олимпиады не делает российскую художественную гимнастику слабее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что пропуск Олимпиады в Париже никак не отразится на традиционно высоком уровне российской художественной гимнастики.

«Никак не повлияет. Наоборот, у нас огромный рост наблюдается в художественной гимнастике, мы вернули правила, по которым выступала когда-то та же Алина Кабаева. Завершившиеся вчера в Пекине соревнования «Небесная грация» доказали, что наши гимнастки сильные и смелые, они имеют великолепные программы. И это все потому, что мы идем вперед, а там — тупик. В финале Кубка России в Екатеринбурге у нас выступали 78 регионов. И каждый регион — как целая страна и даже больше. Они выступали со своими флагами и гимнами. Вот это и был настоящий чемпионат мира и Европы», — приводит слова Винер ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанных с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/19565757
Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
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