Ирина Винер-Усманова: "Аверины выступят на чемпионате мира"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что сестры Дина и Арина Аверины выступят на чемпионате мира в Баку. Арина Аверина накануне выиграла чемпионат России в многоборье, Дина стала второй. Александра Солдатова, не до конца восстановившаяся после травмы, стала девятой.

- Арина и Дина выступят на чемпионате мира - дай им бог здоровья, они это заслужили, - цитирует ТАСС Винер-Усманову. - Думаю, Саша также имеет шанс выступить в Баку, и очень даже хороший - у нее есть результаты в течение года, надо только подлечить травмы.