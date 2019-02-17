Гран-при Москва-2019 по художественной гимнастике: прямая видеотрансляция

Традиционный московский Гран-при открывает сезон большой художественной гимнастики. Именно здесь впервые выходят на ковер с новыми программами все звезды – наши сестры Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, представительница Белоруссии Екатерина Галкина и другие.

Предлагаем следить за соревнованиями в прямом эфире с помощью видеотрансляции. Онлайн доступен на этой странице. Начало второго дня – в воскресенье, 17 февраля, в 9.00 (время московское).

Что нужно знать о московском Гран-при – здесь.