Екатерина Селезнева: «Я все еще в шоке от победы»

Дебютантка чемпионатов мира Екатерина Селезнева, выигравшая первую золотую медаль сборной России на проходящем в Баку турнире, рассказала о помощи со стороны главы национальной федерации Ирины Винер и посвятила победу всей стране.

— Я сама ещё немного в шоке, — воскликнула Селезнева после выступления. — Журналисты испугались за золотую медаль? Я тоже была очень напугана (смеется). Но Ирина Александровна Винер умеет настроить, подобрать нужные слова. Так что это благодаря ей и моему тренеру, сама я бы точно не справилась. Что именно она сказала? Секрет! Здесь все соперницы очень сильные, от каждой можно всего ожидать. Но мы стараемся об этом не думать, и концентрироваться только на своих выступлениях. Чтобы все выполнить точно, четко и правильно.

— По сравнению с квалификацией, программа получилась лучше?

— Что-то чуть лучше, что-то чуть хуже. Но примерно одинаково.

— Кому посвятите первую в карьере золотую медаль чемпионата мира?

— России!

— Теперь можно чуть успокоиться перед следующими видами?

— Нет, все каждый раз заново. Как будто новые соревнования. (Антон Бабошин)