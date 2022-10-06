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6 октября, 18:08

Дина Аверина награждена дипломом Книги рекордов России за наибольшее количество побед на ЧМ

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпиады по художественной гимнастике Дина Аверина получила диплом рекордсменки Книги рекордов России за самое большое количество золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения была проведена после окончания соревнований по художественной гимнастике на втором этапе Кубка сильнейших в Москве.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. На Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль в личном многоборье.

Источник: https://tass.ru/sport/15977815
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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