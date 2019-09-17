Арина Аверина: «Волновалась больше за сестру»

Россиянка Арина Аверина, выигравшая серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира в Баку, призналась, что в паузе после своего выступления, затянувшейся на несколько минут, больше волновалась не за себя, а за сестру Дину, выходившую на ковер следующей.

— Я даже не думала об оценке, — сказала Аверина. — Просто ждала выхода Дины, волновалась больше за сестру.

— Вы много пропустили из-за травм, и опять вся нога затейпирована.

— Это травма, которая лечится долго, поэтому пока так. В следующем сезоне буду как новенькая.

— Как помогали сестре настроиться на второй финал?

— Я знаю, что нужно сказать. Лучше подбадривать, а не успокаивать. (Антон Бабошин)

Дина Аверина: «У меня была грубая помарка на равновесии»