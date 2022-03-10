Арина Аверина рассказала о том, что хотела сняться с чемпионата России в Москве

Чемпионка мира Арина Аверина сообщила, что буквально вчера получила травму руки и планировала сняться с национального первенства в Москве. Объяснить ситуацию ей помогла ее сестра Дина.

Арина: Вчера булавой ушибла палец, поэтому я думала, буду ли вообще сегодня выступать.

Дина: Поэтому я ее и заставила выступить в булавах.

Арина: Я думала: выйду и сделаю или не смогу. Дина и Арина Александровна сказали: «Все ты можешь, давай, бери булавы».

Дина: Она три вида выступила, я ей говорю: «Остались всего лишь булавы, я понимаю, тебе больно, ты не можешь их делать, но давай».

— Ирина Александровна, когда вас выводила, сказала вам «не сдавайся». Это был третий вид многоборья.

Арина: Она сказала: «Ни в коем случае не смей сдаваться, делай все правильно, все, как я тебя учила». Когда я выступала с ленточкой, она чуть не вышла на ковер ко мне. Она пыталась мне помочь как-то. И я ее слышала во время упражнения.

— После трех видов вы с Лалой шли наравне, давило ли это?

Арина: Я об этом не думала, потому что я не должна была выступать. Я настраивалась на три вида только, булавы не брала в руки.

Дина: Она сегодня накрасилась, заплелась, пришла в зал и говорит: «Я не буду выступать». Я спросила: «Зачем ты накрасилась и заплелась?» Она ответила, что попробует. А раз попробует, то почему бы и не выступить. И после каждого вида Арина приходит и говорит: «Все, я не буду больше выступать, я снимаюсь».

Арина: Мне говорят: «Все, снимаемся». Я отвечаю: «Ну, вот мяч попробую — и все, снимаемся». Потом спрашивают: «Снимаемся?», но я еще хотела ленту попробовать.

Дина: А потом Ариша сама пришла и сказала, что снимается, потому что булавы не может. Я говорю: «В смысле, не можешь? Три вида сделала и булавы сделаешь».

Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на чемпионате России. Спортсменка набрала 141,60 балла. Второе место на турнире заняла Арина Аверина (140,80), третьей стала Лала Крамаренко (140,20).

Чемпионат России проходит во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.