Аверины о планах на будущее: «Подлечимся, дальше, может быть, будем работать»

Многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины рассказали, что у них пока нет четкого плана стартов после чемпионата страны.

Дина: Сейчас после чемпионата России мы с Аришей немного подлечимся и отдохнем и дальше, может быть, будем работать, отрабатывать программу.

— А после?

Арина: Нет конкретного старта, какой он будет и где.

Дина: Даже плана никакого нет.

Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на чемпионате России. Спортсменка набрала 141,60 балла. Второе место на турнире заняла Арина Аверина (140,80), третьей стала Лала Крамаренко (140,20).

Чемпионат России проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.