Аверины о планах на будущее: «Подлечимся, дальше, может быть, будем работать»
Многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины рассказали, что у них пока нет четкого плана стартов после чемпионата страны.
Дина: Сейчас после чемпионата России мы с Аришей немного подлечимся и отдохнем и дальше, может быть, будем работать, отрабатывать программу.
— А после?
Арина: Нет конкретного старта, какой он будет и где.
Дина: Даже плана никакого нет.
Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на чемпионате России. Спортсменка набрала 141,60 балла. Второе место на турнире заняла Арина Аверина (140,80), третьей стала Лала Крамаренко (140,20).
Чемпионат России проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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