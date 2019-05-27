Вячеслав Аминов: "Когда Лесун улучшит физические кондиции, ему не будет равных"

Олимпийский чемпион Александр Лесун занял первое место на четвертом этапе Кубка мира в Праге, а россиянка Гульназ Губайдуллина завоевала серебряную медаль. Эти результаты "СЭ" прокомментировал президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

– Лесун одержал первую большую победу после того, как пару сезонов промучился с травмами. Уже можно говорить об его возвращении?

– Конечно, мы все переживали из-за его травм и неудач и ждали, что Саша вернется в форму. Он потрясающе талантливый спортсмен. Лесун должен был зацепиться за эту золотую медаль, чтобы потом не снижать уровень своих притязаний. Теперь остается только поднять физическую форму, конкретно в беге, потому что чисто пятиборные навыки, такие как фехтование, стрельба и конь, у Саши на самом высоком уровне. После того, как он улучшит кондиции, равных в мире ему просто не будет.

– Гульназ Губайдуллина тоже пережила спад после своего победного чемпионата мира в 2017 году. При том, что она сейчас даже не единоличный лидер нашей женской сборной...

– Когда я только пришел в пятиборье, у женщин у нас долгое время не было никаких результатов. Я поставил задачу поднять уровень женского пятиборья в России до медального. В итоге, сейчас у нас есть, как минимум, три спортсменки, занимающих высокие места в мировом рейтинге и способные попадать в призы на любом турнире. Если говорить конкретно о Гуле, ей необходимо поднять уровень фехтования. Как шутят, в пятиборье сейчас фактически две дисциплины – это фехтование и комбайн. Если ты фехтуешь и уверенно делаешь последний вид, то ты в медалях.

– Этим как раз берет тот же Александр Лесун.

– Конечно. У Гули порой получается фехтование, но необходима стабильность. Если это придет, она не будет сходить с пьедестала, потому что все остальные виды у нее очень хороши. Можно даже сказать, что там она абсолютно лучшая.

– Какие задачи вы поставили перед командой на предолимпийский сезон?

– Завоевать максимальное количество олимпийских лицензий. Помимо этого, перед каждым спортсменом и его тренерским штабом стоят еще и свои личные цели. Меня радует, что они потихоньку начинают исполняться. Кстати, немного поподробнее про штаб: благодаря нашему главному тренеру Андрею Моисееву, в тренерской группе сейчас присутствуют ведущие специалисты по фехтованию, легкой атлетике и конкуру. Они отдельно занимаются со спортсменами и подтягивают их уровень. Это была идея Моисеева, и если когда-то личные тренеры ревновали к таким специалистам по видам, сейчас без последних просто нельзя себе представить качественной подготовки. (Наталья Марьянчик)