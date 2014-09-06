Лесун - трехкратный чемпион мира

Россиянин Александр Лесун завоевал золотую медаль на чемпионате мира. Вторым стал египтянин Амро Эль Гезири. Тройку лидеров замкнул чех Ян Куфу. Для Лесуна это уже третья золотая медаль чемпионата мира.

Варшава (Польша)

Чемпионат мира

Мужчины

Личное первенство

1. ЛЕСУН (Россия) – 1534 очка

2. Эль Гизири (Египет) – 1520

3. Куф (Чехия) – 1513…

7. КУСТОВ (Россия) – 1497…

10. ФРОЛОВ (Россия) – 1491.

Команды. 1. Венгрия – 4462. 2. Франция – 4372. 3. Китай – 4346… 5. Россия (Александр Лесун, Илья Фролов, Олег Наумов) – 4163.