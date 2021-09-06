Самый высокий спортсмен мира выиграл Паралимпиаду. Как иранец ростом 246 см оставил Россию без золота

В финальном матче против сборной ОКР волейболист Мортеза Мехрзад набрал 28 очков — почти треть в своей команде. Официально самый высокий спортсмен планеты, иранец стал уже двукратным победителем Паралимпиад.

Паралимпийцы играют в волейбол сидя, но и тут рост имеет решающее значение. Высота сетки — 1,15 метра, высота поднятой правой руки Мехрзада в сидячем положении — 1,93 метра. Это значит, что он легко блокирует любой удар соперника. А его собственные атакующие удары крайне сложно отразить — ведь мяч летит сверху и по очень необычной траектории.

При всем этом Мортеза играет совсем не так фантастически, как мог бы. Например, в матче против сборной ОКР он набрал 28 очков из 94 у своей команды. Это много и больше всех у иранцев, но, например, в нашей сборной есть Виктор Миленин, который наколотил 30. Возможно, так происходит потому, что иранец, на самом деле, глубоко больной человек. В отличие от соперников, большинство из которых перенесли ампутации, Мехрзад страдает от врожденного заболевания, и состояние его здоровья быстро ухудшается.

Раньше на него все показывали пальцем и смеялись

Вообще-то до последнего десятилетия Мортеза Мехрзад был одним из самых несчастных людей на планете. В консервативном Иране непросто жить, если ты резко выделяешься из толпы. А уж когда твой рост вдвое превосходит ровесников и не совсем понятно — почему, ты становишься объектом насмешек и суеверий.

Уже в 16 лет рост Мехрзада превышал 1,90 м. Едва окончив школу, он совсем перестал выходить из дома. Переносить реакцию окружающих стало невыносимо. Притом что юноша продолжал стремительно расти. Один из редких выходов в свет Мортезы случился в 2011-м, когда его пригласили на популярную телепередачу. Там ему был окончательно подтвержден диагноз — акромегалия. Это врожденное заболевание, вследствие которого в организме вырабатывается избыточное количество гормона роста.

Эта телепередача изменила жизнь гиганта. Там его увидел тренер национальной команды по волейболу сидя. Он позвонил в редакцию, узнал телефон юноши и пригласил того на тренировку. С таким ростом Мехрзад был непобедим даже без особенной волейбольной техники. Впервые в жизни он ощутил, что физические особенности ему помогают, а не мешают. Так иранец посвятил свою жизнь спорту и уже спустя пять лет в Рио стал чемпионом Паралимпиады.

— Его жизнь, наконец, изменилась, — радовался тренер Хади Резаи. — Раньше, когда он выходил на улицу, на него все показывали пальцем и смеялись. А теперь на него тоже показывают, но с восхищением. Мол, смотрите, это же наш чемпион! И все хотят сфотографироваться.

Сам Мехрзад крайне редко дает интервью и игнорирует даже обязательные пресс-конференции. Скорее всего, потому что стесняется своей необычной внешности.

На втором месте на планете

Несмотря на то что иранец вроде бы нашел свое призвание, играть много он не может. Даже на Паралимпиаде в Токио все пять сетов Мехрзад провел только в финальном поединке против России. А на предыдущих стадиях выходил на площадку только на две-три партии. Между Играми Мортеза тоже выходит на площадку в национальном чемпионате очень эпизодически.

Все дело в том, что заболевание Мехрзада прогрессирует. Если в Рио-2016 он еще мог передвигаться самостоятельно с помощью костылей, сейчас пересел на инвалидную коляску. Разница в длине между правой и левой ногой достигла 15 см. Все это вызывает боль и нарушения работы внутренних органов. Причем разрыв увеличивается, так как левая нога гиганта продолжает расти. И вполне вероятно, что скоро его рост превысит даже 2,46 м...

Прямо сейчас 33-летний Мехрзад — самый высокий человек в Иране и самый высокий спортсмен в истории Олимпиад и Паралимпиад. Среди всех ныне живущих на планете иранец занимает по росту второе место. Первое — у турецкого фермера по имени Султан Косен. Его рост составляет 251 см.

Косен страдает от того же врожденного заболевания, что и Мехрзад. Но в отличие от иранца он прошел длительный курс лечения, в результате которого рост удалось остановить. Сейчас Косен может передвигаться на костылях, женился и ведет обычный образ жизни.