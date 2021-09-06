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Самый высокий спортсмен мира выиграл Паралимпиаду. Как иранец ростом 246 см оставил Россию без золота

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
6 сентября 2021, 13:15
Мортеза Мехрзад (по центру). Фото Instagram
Мортеза Мехрзад (по центру). Фото Instagram
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В финальном матче против сборной ОКР волейболист Мортеза Мехрзад набрал 28 очков — почти треть в своей команде. Официально самый высокий спортсмен планеты, иранец стал уже двукратным победителем Паралимпиад.

Паралимпийцы играют в волейбол сидя, но и тут рост имеет решающее значение. Высота сетки — 1,15 метра, высота поднятой правой руки Мехрзада в сидячем положении — 1,93 метра. Это значит, что он легко блокирует любой удар соперника. А его собственные атакующие удары крайне сложно отразить — ведь мяч летит сверху и по очень необычной траектории.

При всем этом Мортеза играет совсем не так фантастически, как мог бы. Например, в матче против сборной ОКР он набрал 28 очков из 94 у своей команды. Это много и больше всех у иранцев, но, например, в нашей сборной есть Виктор Миленин, который наколотил 30. Возможно, так происходит потому, что иранец, на самом деле, глубоко больной человек. В отличие от соперников, большинство из которых перенесли ампутации, Мехрзад страдает от врожденного заболевания, и состояние его здоровья быстро ухудшается.

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Раньше на него все показывали пальцем и смеялись

Вообще-то до последнего десятилетия Мортеза Мехрзад был одним из самых несчастных людей на планете. В консервативном Иране непросто жить, если ты резко выделяешься из толпы. А уж когда твой рост вдвое превосходит ровесников и не совсем понятно — почему, ты становишься объектом насмешек и суеверий.

Уже в 16 лет рост Мехрзада превышал 1,90 м. Едва окончив школу, он совсем перестал выходить из дома. Переносить реакцию окружающих стало невыносимо. Притом что юноша продолжал стремительно расти. Один из редких выходов в свет Мортезы случился в 2011-м, когда его пригласили на популярную телепередачу. Там ему был окончательно подтвержден диагноз — акромегалия. Это врожденное заболевание, вследствие которого в организме вырабатывается избыточное количество гормона роста.

Эта телепередача изменила жизнь гиганта. Там его увидел тренер национальной команды по волейболу сидя. Он позвонил в редакцию, узнал телефон юноши и пригласил того на тренировку. С таким ростом Мехрзад был непобедим даже без особенной волейбольной техники. Впервые в жизни он ощутил, что физические особенности ему помогают, а не мешают. Так иранец посвятил свою жизнь спорту и уже спустя пять лет в Рио стал чемпионом Паралимпиады.

— Его жизнь, наконец, изменилась, — радовался тренер Хади Резаи. — Раньше, когда он выходил на улицу, на него все показывали пальцем и смеялись. А теперь на него тоже показывают, но с восхищением. Мол, смотрите, это же наш чемпион! И все хотят сфотографироваться.

Сам Мехрзад крайне редко дает интервью и игнорирует даже обязательные пресс-конференции. Скорее всего, потому что стесняется своей необычной внешности.

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На втором месте на планете

Несмотря на то что иранец вроде бы нашел свое призвание, играть много он не может. Даже на Паралимпиаде в Токио все пять сетов Мехрзад провел только в финальном поединке против России. А на предыдущих стадиях выходил на площадку только на две-три партии. Между Играми Мортеза тоже выходит на площадку в национальном чемпионате очень эпизодически.

Все дело в том, что заболевание Мехрзада прогрессирует. Если в Рио-2016 он еще мог передвигаться самостоятельно с помощью костылей, сейчас пересел на инвалидную коляску. Разница в длине между правой и левой ногой достигла 15 см. Все это вызывает боль и нарушения работы внутренних органов. Причем разрыв увеличивается, так как левая нога гиганта продолжает расти. И вполне вероятно, что скоро его рост превысит даже 2,46 м...

Прямо сейчас 33-летний Мехрзад — самый высокий человек в Иране и самый высокий спортсмен в истории Олимпиад и Паралимпиад. Среди всех ныне живущих на планете иранец занимает по росту второе место. Первое — у турецкого фермера по имени Султан Косен. Его рост составляет 251 см.

Косен страдает от того же врожденного заболевания, что и Мехрзад. Но в отличие от иранца он прошел длительный курс лечения, в результате которого рост удалось остановить. Сейчас Косен может передвигаться на костылях, женился и ведет обычный образ жизни.

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