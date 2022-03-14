Наш легендарный паралимпиец помог сборной Китая выиграть Игры-2022. Прорыв Романа Петушкова

Итоги Паралимпиады в Пекине и роль нашего специалиста в успехе китайцев.

В Пекине завершились зимние Паралимпийские игры. Российские спортсмены не смогли выступить в Китае из-за неоднозначных решений МПК. Тем не менее совсем без россиян в Поднебесной на соревнованиях не обошлось. В частности, полноправным участником стал наш шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков. После завершения карьеры он стал тренером по лыжным гонкам в сборной Китая и помог хозяевам впервые в истории выиграть общий зачет Белой паралимпиады. А ведь совсем недавно в этой стране смотрели на лыжный спорт как на диковинную дисциплину, в которой могут быть успешными только спортсмены из Европы и Северной Америки.

Петушков — самый успешный паралимпиец-зимник в истории

Роман Петушков — один из самых успешных паралимпийцев во всех видах спорта и символ зимних Паралимпиад. Как минимум для России точно. Вы наверняка помните его яркие победы на Играх в Сочи-2014. На домашней Паралимпиаде он выиграл шесть золотых наград — подобное достижение так и не покорилось никому ни до Романа, ни после. Секрет успеха спортсмена в том, что он одновременно выходил на старт и в основном для себя виде спорта биатлоне, и в лыжных гонках. По идее быстрый ход в биатлоне наводит на мысли заявиться на лыжные соревнования, но редко кому удается быть не просто успешным в двух дисциплинах сразу на протяжении разных этапов карьеры или по ходу сезона, а сразу на одних и тех же соревнованиях! Звучит невероятно, но у Петушкова получилось — три победы на трех биатлонных дистанциях и на трех лыжных. Кроме того, в активе Петушкова биатлонная бронза Ванкувера-2010 и лыжное серебро.

Роман Петушков собрал целую коллекцию золотых медалей на Паралимпиаде в Сочи. Фото Getty Images

Роман подошел к Сочи в невероятной форме, показывая одинаково выдающиеся скоростные качества и стрельбу. Поэтому тренеры по лыжным гонкам и предложили ему выступать сразу в двух видах спорта, чтобы удвоить свои медальные шансы. Но даже в самых смелых прогнозах ни сам Петушков, ни специалисты из сборной команды на такую «урожайность» на Паралимпиаде не рассчитывали. При этом карьеру завершать после фурора дома Петушков не планировал. Он выдал очень сильную следующую четырехлетку и мечтал выиграл медали уже в Пхенчхане в 2018-м, но в Корее выступить ему помешали решения CAS и ВАДА.

Сборная Китая впервые на Паралимпиаде выиграла медали в лыжах и биатлоне

В Китай ехать в качестве спортсмена Петушков уже и не планировал, зато его услуги как тренера были крайне востребованы как дома, так и за рубежом. В частности, хозяева будущей Паралимпиады-2022 после завершения Романом карьеры обратились с просьбой заняться с китайскими лыжниками и биатлонистами. К этим видам спорта ранее в Поднебесной было спорное отношение. Отсутствие материально-технической базы, победного опыта, специалистов мешало развитию, в то же время как одни из самых медалеемких дисциплин игнорировать их перед проведением Игр не могли. Поэтому и решили привлечь самого успешного паралимпийца. «Петушков уже два года как в Пекине с местными спортсменами», — подтвердил эту информацию незадолго до соревнований президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. И добавил, что, кроме того, российские специалисты работают с китайскими следж-хоккеистами.

До 2022 года китайские лыжники на крупных стартах были скорее статистами, в то же время за медали вели борьбу паралимпийцы из Европы, Америки и стран бывшего СССР. В Пхенчхане, к примеру, в числе лидеров медального зачета по лыжам были США, Канада и Украина. В Сочи — Россия, Канада и Украина. У Китая ни одной награды. Примерно такая же ситуация и с биатлоном. В Пхенчхане и Сочи на первой позиции россияне, в то время как китайцев не было даже в пятерке лучших. В Пекине ситуация кардинально противоположная! Китай смог выиграть медальный зачет в лыжах, завоевав семь золотых медалей, шесть серебряных и пять бронзовых. Причем основной вклад внесли лыжники, выступающие «сидя», — в этой же категории выступал и Петушков. В биатлоне Китай — второй: четыре золота, две серебряные награды и шесть бронзовых.

Китайские спорстмены празднуют медаль Паралимпийских игр. Фото Reuters

Для отстраненных российских паралимпийцев проведут альтернативные Игры

Сказать, что это успех для Китая и его тренерского штаба, — ничего не сказать. Ровно как и в Сочи, Петушкову удалось чудо, также он повторил его уже как тренер со своими спортсменами в Пекине. Кстати, китайские следж-хоккеисты, о которых говорил Рожков, также выступили на Паралмпиаде-2022 неплохо и заняли третье место. С учетом того, что они впервые попали на Игры и квалифицировались только по праву хозяев турнира, — это выдающееся достижение. Любопытная деталь: по правилам в следж-хоккее разрешено выступать девушкам, но редко кто из тренеров рискует и выпускает вместо одного из мужских игроков женщину. Ранее на такой шаг шла только сборная Норвегии, у которой в составе было две девушки. Но от медалей скандинавы были далеко, а вот китаянка Ю Джин стала первой в истории медалисткой в следж-хоккее женского пола.

Петушков своей карьерой и как спортсмен, и как тренер доказал, что сильный духом человек может преодолеть любые обстоятельства. Ведь многие бы опустили руки после того, как пережили тяжелейшую автокатастрофу. В 2006 году Романа сбила грузовая фура, после чего ему ампутировали обе ноги. Поначалу Петушков тоже впал в депрессию, выбраться из которой ему помог спорт. Уже через год он оказался в составе сборной России на Кубок мира. У него за всю карьеру практически не было стартов, из которых он возвращался бы без наград. Сегодняшнее поколение российских паралимпийцев столкнулось с еще большими сложностями. Но отчаиваться не стоит. В Ханты-Мансийске организован специальный турнир для нашей сборной — «Мы вместе. Спорт». Планируются состязания по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и следж-хоккею. Помимо россиян в соревнованиях примут участие параатлеты из Республики Беларусь, Армении и Таджикистана. Открытие турнира на этой неделе — 18 марта.