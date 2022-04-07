Дмитрий Растрепаев должен был выступить на Паралимпиаде в Лондоне-2012, но вместо этого трагически погиб в результате пьяной ссоры у торговой палатки.

Дмитрий Растрепаев родился 24 ноября 1987 года в Пролетарске, что находится в 160 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону. Беда в семью пришла, когда ребенку было шесть лет. Во дворе школы № 5 в Пролетарске старший брат, Виктор, играл в футбол со сверстниками. Те, кто помладше, играли в прятки. Дмитрий спрятался в трансформаторную будку. Когда Виктор пошел искать брата, то увидел неплотно закрытую дверь. Он зашел в будку... Дмитрий был уже без сознания.

«Витя сорвал его с провода, скорую вызвал. Ручки — обугленные, изогнуты на три части, гангрена пошла... Пришлось ампутировать по предплечья, — вспоминала мать, Татьяна Николаевна. — Тогда в будке Димка был в кедах резиновых. Ток пошел в ноги, потом назад и через голову вышел. В Ростове четыре месяца Димочка в больнице отлежал. В Санкт-Петербурге — еще четыре. У него еще почка сдвинулась на 8 миллиметров. Потом в интернат я его отдала. Там он в спорт пошел».

Дмитрий Растрепаев был выпускником СДЮСШОР № 27 для детей-инвалидов.

«У Дмитрия Растрепаева стипендия была 20 тысяч рублей. Плюс пенсию он получал как инвалид 4 тысячи с копейками и как спортсмен-инструктор в Центре спортивной подготовки получал зарплату 5 тысяч рублей. Спорт его кормил. Если бы в Пекине взял медаль, еще бы 15 тысяч получал из федерального бюджета. Как спортсмен он реализовался, но мог добиться и больших высот», — вспоминал директор СДЮСШОР Павел Левченко.

Растрепаев принимал участие во Всемирных юношеских играх-2008 среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Донской спортсмен стал золотым призером в командной эстафете и взял бронзу в прыжках в длину с результатом 5 метров 57 сантиметров.

Дмитрий Растрепаев не впервые стал победителем соревнований такого уровня. На его счету уже была одна золотая медаль, он получил ее за победу в двоеборье в 2006 году в столице Ирландии Дублине, а также рекорды России в беге на сто метров и прыжках в длину.

«В мире таких спортсменов, как он, — без рук — нет. Он соревнуется в неравных условиях с другими спортсменами, у кого есть руки. И вот он занял первое место в соревнованиях в беге на 100 метров. Я им горжусь, нашим трудом, не пропавшим даром.

Тепа, Димка Растрепаев — это наш русский ответ Усэйну Болту. Они — сытые и здоровые рекордсмены. А мы хоть и увечные, но непобедимые. Димка — спринтер, настоящий спринтер, человек-взрыв», — отметила тогда тренер спортсмена Ольга Исупова.

Растрепаев дважды становился вице-чемпионом первенств мира (ЧМ-2006 в закрытых помещениях в Швеции, ЧМ-2009 в Индии), дважды — чемпионом мира среди юниоров.

На Паралимпиаду в Пекин в 2008-м не попал из-за травмы — порвал мышцу на учебно-тренировочном сборе. Поэтому особенно усердно готовился к Играм в Лондоне, что должны были пройти в 2012-м.

Дмитрий Растрепаев. Вконтакте

Смерть после драки

22-летний паралимпиец умер в 2010 году от травмы, полученной в драке. На День ВДВ, 2 августа, в Пролетарске Дмитрий Растрепаев ввязался в уличный конфликт. Его толкнули, он не удержался на ногах, упал и ударился головой об асфальт. От удара он потерял сознание.

На операцию Растрепаев попал к заведующему хирургическим отделением ЦРБ Пролетарска Николаю Шапошникову. Заслуженный хирург России уже спасал мальчика от смерти.

«Помню, как 17 лет назад его привозили ко мне с ожогами рук. Верхняя треть конечностей была обуглена. Пришлось отрезать руки по плечи. Хороший был мальчишка, добрый».

В книге записей приемного отделения зафиксировано: «Дмитрий Растрепаев поступил 2 августа в 01.20 без сознания, в состоянии алкогольного опьянения, указаны запах алкоголя изо рта, анализ на содержание алкоголя в крови провести невозможно из-за тяжелого состояния больного».

Его подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Сделали рентген — множественные переломы свода черепа. Патологоанатомы позже подтвердили врачебный диагноз: тяжелейший ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.

Перед смертью Растрепаева перевели в общую палату. Но потом у больного резко поднялась температура — 41-42 градуса. И все — парень сгорел. После подобных травм в большинстве своем люди не выживают.

Старший брат Растрепаева Виктор, в детстве спасший Дмитрия от смерти в трансформаторной будке, с трудом сдерживал эмоции: «Кровная месть? Думал об этом, но брата уже не вернешь. Пусть решает закон».

Следственный комитет прокуратуры возбудил дело в связи со смертью члена паралимпийской сборной России.

«Проверкой установлено, что гражданин Растрепаев (1997 г. р.) приехал в Пролетарск к родственнице (двоюродной сестре) г-ке Наталье Спириной (1982 г. р.) 1 августа около 23.00. Далее Спирина и Растрепаев поехали на такси в ларек на пересечении улицы Первомайской и переулка Советский, где Спирина работает продавцом. Там же распивали спиртные напитки, слушали музыку.

Соседка из дома напротив Елена Щапорщаева безрезультатно просила сделать музыку потише. Щапорщаева позвонила своей дочери Карине Волошиной (1994 г. р.), которая находилась на дискотеке в парке неподалеку. Волошина вместе со своей подругой Дарьей Белоголосской (1993 г. р.), придя к ларьку, попросила, чтобы молодые люди вели себя потише, так как ее новорожденный брат не спит из-за шума. Между Спириной и Волошиной возникла драка.

Белоголосская позвонила своему парню Сергею Кривоносу. Сообщила, что бьют ее подругу. После чего Кривонос с двумя несовершеннолетними друзьями прибежали к ларьку и стали успокаивать Спирину и Волошину. А Растрепаев стал выражаться грубо в адрес Волошиной. Кривонос, подойдя к Растрепаеву, замахнулся рукой, чтоб ударить, но тот увернулся. После чего Кривонос другой рукой оттолкнул Растрепаева, тот упал, ударившись головой об асфальт, и потерял сознание. После чего несовершеннолетние Кривонос и двое его друзей убежали».

Дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Дмитрий Растрепаев. Вконтакте

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Двоюродная сестра Растрепаева Наталья Спирина в интервью рассказала свою точку зрения: «Нас было четверо — я, Димка, Вова, Денис Литовченко. Мы погуляли в парке, на дискотеку не пошли — и сюда, в ларек. Вели себя культурно, не шумели. Собирались уезжать. Парни купили пиво, сделали глотка по три. Вот Денис выпитый был, а Дима даже не курил.

Тут прибегает Карина, выпитая хорошо. Она живет в доме напротив. Карина мне предъявлять начала, что ее брат уснуть не может. А мы стоим, никого ни трогаем. Карина в меня вцепилась и палец прокусила.

Тут толпа прибежала малолеток. Человек 15, наверное, с дискотеки. Карина их по телефону вызвонила. Вова с Денисом давай с ними драться. Не со всеми — с теми, кто особенно лез. Димка на помощь побежал и один раз ногой кого-то ударил.

Потом смотрю: один из них за Димкой пошел. Димка пятится назад — тот наседает. Потом Димка упал. Мы нажали в ларьке тревожную кнопку. Три «бобика» примчались, а потом уже cкорая.

У проживавшей по соседству с ларьком Елены Щапорщаевой своя правда: «Моему новорожденному сыну только 10 дней исполнилось. Моя дочь Карина пошла просить, чтоб не шумели. Я следом. А продавщица мне: «Не надо было неделю назад жаловаться хозяину ларька». Мол, в отместку нам шумят.

Спирина пошла на меня с угрозами, безрукий начал дочь мою материть. Мой старший сын Марат, услышав крики, проснулся — и на улицу. Марат ударил одного парня в спину. И те вдвоем на него переключились. Один бил сына руками, а безрукий — ногами. Я закрыла сына телом, досталось и мне. Друг безрукого ударил сына ногой в переносицу.

С дискотеки молодежь шла, увидели, что женщин бьют, за нас вступились. Я сына в дом уволокла. Как падал безрукий, не видела».

Еще одна смерть

А через несколько дней после смерти Дмитрия Растрепаева стало известно, что умер еще один участник злополучной драки — Марат Щапорщаев.

Парень пережил своего противника всего лишь на неделю. С 2 по 12 августа он ходил на работу — в магазин электроники на рынке. Но 14 августа ему стало плохо. В бессознательном состоянии Марата привезли в больницу Сальска, где он скончался, не приходя в сознание. Врачи назвали причиной смерти ишемический инфаркт головного мозга.

Мать Марата Елена Щапорщаева утверждает, что ее сын получил травму в той драке: «Если бы не драка, не было бы этого инфаркта, — плачет женщина. — Марату сильно разбили нос, наверное, и сотрясение было. Но он не любил жаловаться. Все терпел, даже ко врачу не обращался».

К слову, по словам приятеля Щапорщаева, после драки у него не было даже царапин — ни на лице, ни на теле. Да и оперативники допрашивали Марата скорее как свидетеля, чем как участника потасовки.

10 августа 2010 года в Новочеркасске прошли похороны двукратного чемпиона мира по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрия Растрепаева.

50 человек приехали на похороны в Пролетарск.

Траурная церемония выдвинулась из общежития по адресу улица Гвардейская, дом 8.

Комната на 15 квадратов без удобств, но с застекленной лоджией. Затхлый запах. Грязные обои украшали россыпь золотых медалей со всего света и ватман с расписанием занятий в пищевом техникуме. Там Растрепаев через год должен был получить диплом программиста. На вешалке — костюм члена сборной России.

Эту комнату местные власти выделили спортсмену как инвалиду после окончания школы-интерната. В эту убогую конуру чемпион возвращался после победных стартов в Америке, Азии, Европе — раз за разом...

«Мечтал квартиру нормальную сделать. Мы, говорит, мама, будем на себя работать. Участок земли возьмем, теплицу сделаем. Помидоры с огурцами растить будем. Хватит, говорил, тебе на пекарне спину гнуть. Вот эту комнатку хотели приватизировать. Мэру Новочеркасска подали заявление — и все, убили Димку...» — вспоминала Татьяна Николаевна.

Приватизировать комнату в общаге спринтер так и не успел.

Убийца — 17-летний юноша — утверждал, что «безрукий» бил его ногами по лицу, и потому он решил ему ответить. Поскольку дело квалифицировали как «убийство по неосторожности», а преступнику не было 18 лет, его скоро освободили.