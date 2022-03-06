Теперь наших спортсменов ждут альтернативные Игры в Ханты-Мансийске.

Сегодня 71 российский участник Паралимпиады вернулся из Пекина домой. Выступить на главном старте четырехлетия не удалось из-за политического решения Международного паралимпийского комитета, который сначала разрешил нашей команде стартовать в нейтральном статусе, а через 20 часов не выдержал давления и передумал. В итоге российские спортсмены теперь примут участие в играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Точные даты этих стартов уточняются, но уже принято решение, что бонусы за медали на них будут такими же, как на Паралимпиаде. А пока нашу сборную тепло встретили в аэропорту Шереметьево. «СЭ» собрал некоторые из заявлений, которые были сделаны во время этого события.

Болельщики приготовили баннеры. Кристина Кормилицына, Фото Известия

Паралимпийское движение России станет более сильным

— Хочу передать вам привет от президента России и сказать, что вы победители, — отметил помощник президента РФ Игорь Левитин. — Когда мы вас провожали, то желали вам победы. И вы победили! Ваш соперник не захотел с вами бороться. Для нас вы — победители. Жаль, что политика «съела» спорт. Государство вас никогда не оставит.

— Вы завоевали право выступать на Паралимпийских играх. Вы доказали всему миру, что нет выше принципов, чем принципы дружбы, — подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин. — Мы будем бороться за вашу честь, за ваши права. Мы должны быть сильными, мы должны быть вместе. Мы приняли решение, чтобы провести игры «Мы вместе», которые состоятся в Ханты-Мансийске. Удачи вам, побед и здоровья! Мы с глубоким сожалением услышали дискриминационное решение МПК. Сегодня Прощеное воскресенье, и я прошу прощения у вас за то, что мы, наверное, сделали не все. Но сила — в правде! Правда всегда будет за нами!

— Спорт — великое дело. Тут бывают победы и поражения. Нынешняя Паралимпиада будет знаменательна — вы не потерпели ни одного поражения! Ни в спортивном, ни в моральном, ни в человеческом плане, — считает бывший президент ПКР Владимир Лукин. — Мы рады, что вы высоко держите голову в этих обстоятельствах. Паралимпийское движение России выдержит, выйдет еще более сильным — вы одержите еще много побед. Этот урок останется с вами как урок того, что спорт побеждает неспортивные интриги, добро побеждает зло.

Встреча российских паралимпийцев в аэропорту. Кристина Кормилицына, Фото Известия

Лишить нас соревнований — все равно что запретить дышать

— Вся наша команда очень рада, что вы нас так тепло встречаете, — признался биатлонист и лыжник Николай Полухин. — Игры в Пекине были очень долгожданными. Мы готовы были сражаться за нашу страну на Олимпиаде. Наша команда узнала об отстранении неожиданно. Тем не менее мы рады, что для нас будут организованы соревнования «Мы вместе». Я буду участвовать. Мы гордимся нашей страной!

— Вся команда была хорошо готова, нам было важно брать медали, не ударить в грязь лицом, — подчеркнула трехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Румянцева. — В день отстранения мы проснулись после утренней тренировки и услышали в коридоре гимн России. Я сразу все поняла, пошла к товарищам, но на полпути слезы накатили, почувствовала — все, не могу. Спасибо за альтернативные соревнования, это важно, но медалей Паралимпиады ничем не заменить. Деньги деньгами — это подбадривает. Но смотришь на ребят, пытаешься поддерживать, а в глазах такая тоска. Сейчас готовимся к следующим Играм.

— Ваша поддержка очень важна для нас, — призналась биатлонистка и лыжница Наталья Кочерова. — Мы были ошарашены решением МПК. Мы надеемся, что в будущем такое не повторится. Для нас спорт — образ жизни, то, чем мы вдохновляемся. Лишить нас этого — все равно что запретить дышать. Спасибо, что организуете для нас игры «Мы вместе». Когда мы пели гимн России в Олимпийской деревне, это нас вдохновило. Мы гордимся своей страной и будем продолжать защищать ее на международной арене.

Встреча российских паралимпийцев в аэропорту. Кристина Кормилицына, Фото Известия

МПК потерял свой авторитет

— Мы думали, что будем вас встречать в другой атмосфере. Но мы все равно гордимся вами, спасибо вам. Вы наши настоящие герои, — заявил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. — Вам не дали выступить, и я знаю, насколько сложно выступать на международной арене, когда вмешивается политика. Вы люди, которые дарят миллионам на нашей планете огромную надежду. Я рад, что у меня есть возможность сказать вам спасибо! Приветствуем вас на Родине.

— Мы все вами гордимся. Вы единая и сильная команда. Конечно, отстранение — это печально и противно. Международная организация потеряла свой авторитет, — считает паралимпийский чемпион и депутат Госдумы Михаил Терентьев. — Логично и правильно теперь организовать игры «Мы вместе». Паралимпийское движение будет и дальше развиваться в России. Я приглашаю всех приехать соревноваться с сильнейшими в Ханты-Мансийске. Весь мир будет с нами. Ребята, большое вам спасибо! Я понимаю, что вам тяжело, но нужно двигаться дальше. Спорт надо развивать, чтобы мир становился добрее.

— Действия МПК вносят раскол в международное спортивное сообщество, они лишены независимости от политики, — отметил и. о. президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. — Данная позиция Международного паралимпийского комитета нанесла непоправимый удар по его репутации. К сожалению, и Международный олимпийский комитет слепо следует рекомендациям Томаса Баха, который уничтожает мировой спорт и разрушает все олимпийские принципы. Мы будем обращаться в международные и судебные инстанции, чтобы отстоять честь наших ребят. Наша команда сейчас несколько дней отдохнет и отправится в Ханты-Мансийск, где с радостью выступит в новых соревнованиях.

По материалам ТАСС, РИА «Новости», информации корреспондентов «СЭ»