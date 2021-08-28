Женская сборная России по голболу проиграла Израилю на Паралимпиаде
12:59
Женская сборная России по голболу потерпела поражение от команды Израиля на Паралимпийских играх в Токио со счетом 3:8.
В составе российской команды голы забили Ирина Арестова (дубль) и Анастасия Чудина.
Сборная России ранее победила команды Канады (5:1) и Китая (4:3) и уже вышла в плей-офф. В следующем матче, который пройдет завтра, команда сыграет с Австралией.
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа
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