Женская сборная России по голболу проиграла Израилю на Паралимпиаде

Женская сборная России по голболу потерпела поражение от команды Израиля на Паралимпийских играх в Токио со счетом 3:8.

В составе российской команды голы забили Ирина Арестова (дубль) и Анастасия Чудина.

Сборная России ранее победила команды Канады (5:1) и Китая (4:3) и уже вышла в плей-офф. В следующем матче, который пройдет завтра, команда сыграет с Австралией.

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа