Российская рапиристка Васильева завоевала бронзовую медаль Паралимпиады
12:42
Российская рапиристка Людмила Васильева завоевала бронзовую медаль Паралимпиады-2020.
36-летняя спортсменка в поединке за бронзу победила китаянку Сяо Жун со счетом 15:12 в категории В (фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования).
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