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Российская рапиристка Васильева завоевала бронзовую медаль Паралимпиады

12:42

Российская рапиристка Людмила Васильева завоевала бронзовую медаль Паралимпиады-2020.

36-летняя спортсменка в поединке за бронзу победила китаянку Сяо Жун со счетом 15:12 в категории В (фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования).

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Сергей Разин все материалы автора

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