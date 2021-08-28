Российская рапиристка Васильева завоевала бронзовую медаль Паралимпиады

Российская рапиристка Людмила Васильева завоевала бронзовую медаль Паралимпиады-2020.

36-летняя спортсменка в поединке за бронзу победила китаянку Сяо Жун со счетом 15:12 в категории В (фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования).