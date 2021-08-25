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Вдовин: «Переживал, что флаг ПКР запутается во время церемонии открытия Паралимпиады»

09:10

Знаменосец команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио Андрей Вдовин рассказал, что во время церемонии открытия Паралимпиады переживал из-за флага, который запутался вокруг небольшого дерева.

Флаг команды ПКР несли легкоатлеты Елена Паутова и Вдовин.

«Все очень понравилось, на высшем уровне, разве что подготовка к самой церемонии была долгая, даже немного изматывающая, но все же это было супер классно. Когда мы шли с Еленой с флагом, мысль была одна — лишь бы флаг не запутался, потому что когда начали им махать, он именно это и начал делать. Так что все свое внимание сосредоточил, чтобы его размотать», — цитирует Вдовина ТАСС.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12213235

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Виктория Кравченко все материалы автора

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