Вдовин: «Переживал, что флаг ПКР запутается во время церемонии открытия Паралимпиады»

Знаменосец команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио Андрей Вдовин рассказал, что во время церемонии открытия Паралимпиады переживал из-за флага, который запутался вокруг небольшого дерева.

Флаг команды ПКР несли легкоатлеты Елена Паутова и Вдовин.

«Все очень понравилось, на высшем уровне, разве что подготовка к самой церемонии была долгая, даже немного изматывающая, но все же это было супер классно. Когда мы шли с Еленой с флагом, мысль была одна — лишь бы флаг не запутался, потому что когда начали им махать, он именно это и начал делать. Так что все свое внимание сосредоточил, чтобы его размотать», — цитирует Вдовина ТАСС.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.