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Паутова: «Эмоции от церемонии открытия Паралимпиады надолго останутся со спортсменами»

09:37

Знаменосец команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио Елена Паутова поделилась эмоциями от церемонии открытия.

Флаг команды ПКР несли легкоатлеты Паутова и Андрей Вдовин.

«Это останется со мной, со всеми нами на всю жизнь — такое не забывается. Мне уже второй раз в жизни достается такая почетная, значимая для страны роль, я в 2014 году была факелоносцем зимней Паралимпиады в Сочи. Но сейчас эмоции, адреналин старалась беречь — мне скоро бежать. А когда все закончится, вот тогда, возможно, смогу ощутить все это в полной мере», — цитирует Паутову ТАСС.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12213151

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Виктория Кравченко все материалы автора

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