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В российской команде на Паралимпиаде новых случаев заражения коронавирусом не выявлено

08:22

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков сообщил, что в российской команде новых случаев заражения коронавирусом не выявлено.

22 августа тренер и врач команды ПКР сдали положительные тесты на ковид.

«Положительных тестов сегодня не было. Тренер команды, чей тест показал положительный результат 22 августа, накануне вышел из карантина, все ограничения были сняты. Врач команды по-прежнему находится на изоляции в обсерваторе, мы на связи — болезнь протекает бессимптомно», — цитирует Рожкова ТАСС.

Сегодня, 25 августа, оргкомитет Игр сообщил о 16 новых случаях заражения, 11 из них были выявлены у лиц, которые не являются жителями Паралимпийской деревни.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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