Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Валуев посоветовал не обращать внимание на отказ украинского паралимпийца фотографироваться с россиянами

13:38
Николай Валуев. Фото Instagram
Николай Валуев. Фото Instagram
Теги:

Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио.

«Да что вы раздуваете? Не надо обращать внимание! Не сфотографировался... И что? Самое страшное наказание — это забвение. Не создавайте прецедент», — сказал Валуев «СЭ».

Сафронов победил в беге на 200 метров, Цветов стал вторым, Калашян — третьим.

Ранее Цветов поступил аналогичным образом, когда 30 августа Сафронов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров, а Цветов стал вторым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора Данил Алешин все материалы автора

Читайте также

Состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 4 сентября
Ласицкене проиграла Магучих. Первое поражение Марии от украинки после Олимпиады-2020
Как сыграла сборная России с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022?
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд