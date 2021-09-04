Валуев посоветовал не обращать внимание на отказ украинского паралимпийца фотографироваться с россиянами

Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио.

«Да что вы раздуваете? Не надо обращать внимание! Не сфотографировался... И что? Самое страшное наказание — это забвение. Не создавайте прецедент», — сказал Валуев «СЭ».

Сафронов победил в беге на 200 метров, Цветов стал вторым, Калашян — третьим.

Ранее Цветов поступил аналогичным образом, когда 30 августа Сафронов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров, а Цветов стал вторым.