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Путин поздравил бегуна Сафронова с победой на Паралимпиаде с мировым рекордом

13:35
Дмитрий Сафронов. Фото Getty Images
Дмитрий Сафронов. Фото Getty Images
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Президент РФ Владимир Путин поздравил бегуна Дмитрия Сафронова с победой на дистанции 200 метров на Паралимпиаде в Токио.

«Уважаемый Дмитрий Дмитриевич! Поздравляю Вас с триумфальным выступлением на Паралимпийских играх. Золотая медаль в беге на 200 метров стала для Вас второй на этих престижных международных состязаниях. И конечно, отмечу еще один мировой рекорд, установленный вами в Токио. Эти блестящие результаты наглядно подтверждают, что нашим паралимпийцам по силам самые амбициозные победы. Так держать!» — говорится в поздравлении на официальном сайте президента России.

Сегодня, 4 сентября Сафронов одержал победу в забеге на 200 метров, установив новый мировой рекорд в дисциплине — 23,00 секунды.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/66604

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Иван Торопцев все материалы автора

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