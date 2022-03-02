Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 14:58

В Паралимпийском комитете России отреагировали на решение допустить российских спортсменов до Паралимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета допустить российских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине.

«Оставляя в стороне наше отношение к причинам столь сурового наказания ПКР, мы полностью принимаем решение Международного паралимпийского комитета и будем выполнять его в полном объеме.

ПКР еще раз сообщает о том, что сожалеет, что в силу известных обстоятельств у украинских паралимпийцев возникли проблемы с прибытием на зимние Игры в Пекине. Нам тоже приходится преодолевать немалые проблемы. Мы надеемся, что Игры пройдут в атмосфере дружественности, взаимопонимания, взаимного уважения и докажут, что даже в кризисные моменты понятие «паралимпийская семья» — это не пустой звук», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Сегодня, 2 марта Международный паралимпийский комитет объявил о том, что допустит российских и белорусских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13931369
0
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Почему фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме отреагировали на решение допустить российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Пекине

Паралимпийский чемпион Терентьев поблагодарил Пекин за помощь в допуске российских спортсменов на Игры
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости