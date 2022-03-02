В Паралимпийском комитете России отреагировали на решение допустить российских спортсменов до Паралимпиады

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета допустить российских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине.

«Оставляя в стороне наше отношение к причинам столь сурового наказания ПКР, мы полностью принимаем решение Международного паралимпийского комитета и будем выполнять его в полном объеме.



ПКР еще раз сообщает о том, что сожалеет, что в силу известных обстоятельств у украинских паралимпийцев возникли проблемы с прибытием на зимние Игры в Пекине. Нам тоже приходится преодолевать немалые проблемы. Мы надеемся, что Игры пройдут в атмосфере дружественности, взаимопонимания, взаимного уважения и докажут, что даже в кризисные моменты понятие «паралимпийская семья» — это не пустой звук», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Сегодня, 2 марта Международный паралимпийский комитет объявил о том, что допустит российских и белорусских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.