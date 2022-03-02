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Сегодня, 15:00

Паралимпийский чемпион Терентьев поблагодарил Пекин за помощь в допуске российских спортсменов на Игры

Артем Бухаев
Корреспондент

Паралимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета допустить спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Пекине-2022.

«Все это очень позитивно в том беспрецедентном давлении, которое оказывается на всех граждан России. Нужно выразить благодарность не только международному сообществу паралимпийцев, но и Пекину.

Они проявили свою волю, настойчивость о допуске наших спортсменов на Играх. Каждый спортсмен ждет эти соревнования, иногда ждет очень долго. Давайте пожелаем нашим спортсменам удачи на Паралимпийских играх. Будем болеть за них и переживать!», — сказал Терентьев «СЭ».

Сегодня, 2 марта Международный паралимпийский комитет объявил о том, что допустит российских и белорусских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

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В Паралимпийском комитете России отреагировали на решение допустить российских спортсменов до Паралимпиады

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