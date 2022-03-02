В Госдуме отреагировали на решение допустить российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Пекине

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» высказалась о решении Международного Паралимпийской комитета допустить российских и белорусских спортсменов до Паралимпиады в Пекине.

«Были опасения, что они не допустят наших спортсменов. Документы паралимпийского комитета отличаются от документов МОК. Здесь сделано очень хитро. Федерации должны были сами принимать решения, а МОК лишь дает рекомендации. Сами бы они никогда не запретили бы паралимпийцам участвовать в соревнованиях. У них нет никаких оснований для этого. Это не спортивная история, история не про допинг. Уверена, что Паралимпиада пройдет спокойно. Китай не позволит никаких провокаций. Надеюсь, что у них все пройдет нормально», — сказала Журова «СЭ».

Сегодня, 2 марта Международный паралимпийский комитет объявил о том, что допустит российских и белорусских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.