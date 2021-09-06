Третьяк уверен, что сборная России по следж-хоккею может выиграть медали Паралимпиады-2022

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что российские следж-хоккеисты могут рассчитывать на медали зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

«К сборной России по следж-хоккею большое внимание, им и наша федерация помогает. У нас хорошая команда, я ее видел в Сочи в одном из матчей. Думаю, что мы тоже можем рассчитывать на медали», — цитирует Третьяка ТАСС.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. В последний раз российская команда по следж-хоккею выступала на Играх в 2014 году в Сочи, выиграв серебряные медали.