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Третьяк уверен, что сборная России по следж-хоккею может выиграть медали Паралимпиады-2022

09:35
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что российские следж-хоккеисты могут рассчитывать на медали зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

«К сборной России по следж-хоккею большое внимание, им и наша федерация помогает. У нас хорошая команда, я ее видел в Сочи в одном из матчей. Думаю, что мы тоже можем рассчитывать на медали», — цитирует Третьяка ТАСС.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. В последний раз российская команда по следж-хоккею выступала на Играх в 2014 году в Сочи, выиграв серебряные медали.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12309191

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Александр Кравченко все материалы автора

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