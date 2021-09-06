Рожков надеется, что сборная России сможет выступить с флагом и гимном страны на Паралимпиаде в Париже

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков выразил надежду, что российские паралимпийцы выступят на летних Играх в Париже с флагом и гимном страны, сообщает ТАСС.

«Санкции заканчиваются в декабре 2022 года, у нас 44 критерия, которые мы должны выполнить. Все, за исключением одного, касаются ПКР. Есть один, который нас напрямую не касается, — восстановление РУСАДА. Все условия, относящиеся к нам, мы выполняем. И будем надеяться, что РУСАДА приложит максимальные усилия для восстановления, чтобы выполнение критериев не продлили», — сказал Рожков.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу ВАДА против РУСАДА, одним из основных параметров которого стал запрет российским спортсменам на ближайшие две Олимпиады использовать любую национальную символику. Под санкции попали флаг страны, гимн и само название «сборная России».