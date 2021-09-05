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Тарасова — о российских паралимпийцах: «Они — наша гордость»

16:37
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о российских паралимпийцах, которые выступали на играх в Токио.

«К паралимпийскому движению я отношусь с большим уважением. К нашим спортсменам, к нашим тренерам, которые штурмовали медальный зачет, устанавливали мировые рекорды.

Дай бог им здоровья и дай бог, чтобы для них были созданы такие же условия, как и для всех остальных спортсменов. Они — наша гордость", — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Сборная России завершила Игры на четвертом месте с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12306527

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Екатерина Савостина все материалы автора

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