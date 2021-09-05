Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о российских паралимпийцах, которые выступали на играх в Токио.

«К паралимпийскому движению я отношусь с большим уважением. К нашим спортсменам, к нашим тренерам, которые штурмовали медальный зачет, устанавливали мировые рекорды.

Дай бог им здоровья и дай бог, чтобы для них были созданы такие же условия, как и для всех остальных спортсменов. Они — наша гордость", — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Сборная России завершила Игры на четвертом месте с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.