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Сегодня, 10:24

Сборная Китая победила в общекомандном зачете Паралимпийских игр в Пекине

Виктория Кравченко

Сборная Китая заняла первое место в общекомандном зачете Паралимпийских игр в Пекине. В активе команды 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые награды.

Второе место заняла сборная Украины (11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград), третью строчку заняла команда из Канады (8-6-11).

Церемония закрытия состоится сегодня, 13 марта. Начало — в 15.00 (мск). Российских спортсменов международный паралимпийский комитет 3 марта отстранил от участия в Играх.

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