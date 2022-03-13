Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 12:43

Белорусские паралимпийцы прилетели в Россию для участия в играх «Мы вместе. Спорт»

Иван Шитик
Корреспондент

Белорусские спортсмены прилетели в Россию для участия в Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт». Борт с паралимпийцами приземлился в Шереметьево, сообщает ТАСС.

В ночь на 14 марта сборная Белоруссии отправится в Ханты-Мансийск, где пройдут Игры.

Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта. На Играх планируется проведение соревнований в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.

Источник: https://tass.ru/sport/14054817
0
Читайте также
«Челси» рискует не доиграть сезон из-за санкций против Абрамовича. Что будет с клубом дальше?
Президент МОК Томас Бах тремя словами про Россию уничтожил все олимпийские принципы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Китая победила в общекомандном зачете Паралимпийских игр в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости