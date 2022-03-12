Президент IPC: «Никто не может быть доволен недопуском россиян до Паралимпиады»

Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс высказался об исключении российских и белорусских спортсменов из Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Никто не может быть доволен недопуском россиян до Паралимпиады, — приводит слова Парсонса РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. — Недопуск к соревнованиям по любой причине — это негативный итог. Однако члены паралимпийского движения просили нас принять меры. Нам было необходимо изменить решение».

При этом президент IPC отметил, что комитету не нравится, когда политика вмешивается в спорт.

«Мы не хотим, чтобы правительства влияли на наши решения, но отделить спорт от остального мира в связи с происходящим было невозможно. Вероятно, в присутствие российских и белорусских спортсменов результаты были бы другими, но с точки зрения атмосферы это решение было правильным», — сказал он.

2 марта исполком IPC допустил сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпийских играх в нейтральном статусе. Но на следующий день IPC изменил свое решение на недопуск россиян и белорусов, объяснив это угрозой бойкота со стороны ряда сборных.