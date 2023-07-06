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Сегодня, 10:22

Рожков сообщил, что вопрос допуска россиян к соревнованиям рассмотрит генассамблея МПК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) в конце сентября рассмотрит вопрос допуска российских паралимпийцев к участию в международных соревнованиях.

«Паралимпийский комитет России обратился в исполком Международного паралимпийского комитета с ходатайством о пересмотре решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских паралимпийцев к участию в международных соревнованиях, проводимых под эгидой международного комитета. Исполком оставил решение в силе. Вопрос допуска к соревнованиям будет рассматриваться на генеральной ассамблее в Бахрейне в конце сентября этого года. В настоящее время МПК является спортивной федерацией для легкой атлетики, плавания, пулевой стрельбы, пауэрлифтинга, следж-хоккея и танцев на колясках. Восемь видов спорта входят в управление спортивных федераций, развивающих только паралимпийские виды спорта. Они ориентируются на МПК и не принимают никаких решений. По видам спорта, которыми управляют 13 олимпийских международных федераций, мы совместно с соответствующими общероссийскими спортивными федерациями ведем консультации по условиям допуска наших спортсменов на соревнования. Полностью отказали международные федерации по конному спорту и бадминтону», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.

22 июня 2023 года глава МОК Томас Бах заявил, что решение по вопросу о допуске российских спортсменов до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) не будет легким.

Источник: https://tass.ru/sport/18203301
МОК
ПКР
МПК
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