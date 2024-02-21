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21 февраля, 11:31

Рожков рассказал, что нужно сделать сборной России по плаванию, чтобы попасть на Паралимпиаду в Париже

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал «СЭ», сколько квот на участие в Играх-2024 российским спортсменам предоставил комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК).

— Действительно ли комитет по плаванию МПК предоставил российским паралимпийцам 42 квоты на участие в соревнованиях по плаванию на летних Паралимпийских играх в Париже?

— Действительно, в пятницу ПКР получил от МПК уведомление, что нашей сборной предоставлено 42 личных места на участие в Паралимпийских играх. Теперь перед нашей командой по плаванию стоит задача выполнить ряд требований. Первое — наличие лицензий. Они практически все есть. ПКР все оплатил за ребят. Второе — каждый из этих спортсменов должен иметь международную классификацию на 2024 год. Те спортсмены, которые ранее выступали на Играх, ее имеют. Молодые спортсмены должны подтвердить классификацию на международных соревнованиях.

Кроме того, наши спортсмены должны будут как минимум выступить в двух стартах, которые также являются обязательными. Это любое соревнование в рамках всемирной серии по плаванию. Второе соревнование — чемпионат Европы в Португалии, 21-27 апреля. Наша команда готовится, около 50 лучших спортсменов примут там участие. Что касается других соревнований, у нас расписан календарь по целому ряду стран. Это Германия, Португалия, Сингапур, Италия. В соревнованиях в Австралии примут участие пять наших ведущих спортсменов. Спасибо государству и Министерству спорта. Они помогают нам выполнять все эти требования.

Летние Паралимпийские игры 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. Соревнования будут проходить на тех же площадках, на которых состоятся Олимпийские игры-2024.

В сентябре 2023 года генассамблея МПК допустила российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Париж-2024, Паралимпиада
ПКР
МПК
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2
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