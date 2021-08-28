Российский пловец Граничка выиграл золотую медаль Паралимпиады с мировым рекордом

Российский пловец Андрей Граничка выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом. Он побил мировой рекорд, показав время 1 минута 25,13 секунды.

Вторым финишировал испанец Антони Понсе Бертран (1.26,53), которому ранее принадлежал рекорд мира. Замкнул тройку китаец Ли Цзюньшэн (1.29,01).

Россиянин Юрий Лучкин стал четвертым (1.31,34).

Спортсмены выступали выступали в категории SB5 (лица с низким ростом, а также с поражением конечностей или потерей двух конечностей).

Сборная России занимает третье место в медальном зачете (13 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых наград).

Токио

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Мужчины

100 м брасс

1. Андрей Граничка (Россия)

2. Антони Понсе (Испания)

3. Ли Юншень (Китай)

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа